La leggenda di David Bowie in cento scatti di Masayoshi Sukita

Heroes – Bowie by Sukita è la nuova mostra fotografica in programma da sabato 10 ottobre a domenica 31 gennaio 2021 a Palazzo Sant’Elia, nel cuore di Palermo.

La mostra è una retrospettiva dedicata al quarantennale rapporto professionale e personale tra David Bowie, una delle più importanti icone della cultura popolare contemporanea, e il maestro della fotografia giapponese Masayoshi Sukita, probabilmente il più importante fotografo col quale David Bowie abbia mai lavorato.

Di lui Sukita ricorda: «Vedere David Bowie sul palco mi ha aperto gli occhi sul suo genio creativo. In quella circostanza osservai Bowie esibirsi con Lou Reed ed era davvero potente… Bowie era diverso dalle altre rock star, aveva qualcosa di speciale che dovevo assolutamente catturare con la mia macchina fotografica».

Durante il corso degli anni Bowie e Sukita lavorano assieme in quasi tutte le occasioni in cui il primo si trova in Giappone o in cui il fotografo si trova negli Stati Uniti, ma ai servizi posati in studio seguono presto sessioni fotografiche più intime e personali, come ad esempio quella realizzata a Kyoto nel 1980, in quelle che erano giornate di pura vacanza. Il rapporto privato che si era instaurato tra i due, alimentato da un ricco interscambio culturale, ha infatti permesso la nascita di alcuni delle immagini più famose dell’artista britannico ma anche delle fotografie che ne mostrano la natura più autentica.

In mostra oltre 100 ritratti di David Bowie, alcuni esposti in anteprima nazionale, per ripercorrere il sodalizio tra la leggenda del pop e il grande maestro della fotografia. Per la prima volta la mostra è accompagnata da una installazione video immersiva che permetterà al visitatore di entrare a pieno nel mondo di Bowie e Sukita. L’inaugurazione della mostra avrà luogo venerdì 9 ottobre alle ore 18:30.

