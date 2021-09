Il genio di Martin Parr in mostra a Livorno

Sono servite tenacia e determinazione per mantenere un appuntamento che era saltato a causa della pandemia, ma finalmente arriva a Livorno la mostra di Martin Parr, internazionalmente riconosciuto come uno dei più grandi fotografi contemporanei, che ha trasformato la foto documentaristica in foto d’arte attraverso un punto di vista estremamente originale e un uso del colore esasperato.

Gli scatti del fotografo della prestigiosa agenzia parigina Magnum sbarcano a Livorno con la mostra Life’s a beach: l’esposizione verrà inaugurata sabato 25 settembre alle ore 18 ai Granai di Villa Mimbelli (via San Jacopo in Acquaviva, 65), nella sede del Museo Civico Giovanni Fattori. Saranno 56 le fotografie esposte e racconteranno il mondo dei bagnanti nel loro tempo libero, mentre stanno distesi al sole, senza “difese”, in costume da bagno, mentre si rilassano.

«Martin Parr – spiega Serafino Fasulo, curatore della mostra – è un reporter della quotidianità, lavoratore dello sguardo, che fotografa abitudini e costumi che raccontano l’animo umano, smascherando i luoghi comuni dietro ai quali spesso si nascondono trivialità, grottesco, cultura degradata. È capace di vedere ciò a cui siamo assuefatti e metterci davanti a uno specchio che rimanda un’immagine tutt’altro che gratificante. Riesce a trovare grandi temi di riflessione sulla condizione umana con un umorismo che rasenta il sarcasmo, ponendoci, per una volta, non di fronte ai vizi degli altri ma ai nostri». La mostra sarà visitabile fino al 12 dicembre 2021, il giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 19, sabato e domenica alle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19.

