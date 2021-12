I ritratti della West End di Rankin in mostra a Londra

Il fotografo britannico di fama mondiale Rankin ha lanciato a inizio novembre PERFORMANCE, una grande mostra gratuita nel cuore della West End di Londra, rendendo omaggio al grande talento e alla resilienza dell’industria teatrale della città, in un periodo di lenta e complessa ripresa dalle chiusure forzate dovute alla pandemia.

150 ritratti di persone provenienti da quasi 60 tra i migliori spettacoli e luoghi di Londra, offrono uno sguardo completo – privilegiato e originale – dietro le quinte di innumerevoli persone altamente qualificate che compongono il settore: artisti di spicco, scrittori, registi e produttori, direttori di scena, camerieri, musicisti, designer, burattinai, tecnici e molti altri.

Questa mostra originale sulla scena teatrale londinese è stata prodotta in collaborazione con la campagna #LetsDoLondon del sindaco di Londra Sadiq Khan e la Society of London Theatre (SOLT) come parte della loro campagna #BackOnStage, per ispirare il pubblico sull’incredibile assortimento di teatro dal vivo offerto nella capitale e incoraggiarli a tornare nel West End per vivere in prima persona le sue celebri offerte culturali. I visitatori della mostra, gratuita, avranno la possibilità di fare una donazione al Theatre Artists Fund, che fornisce aiuti e sostegno economico ai freelance teatrali in difficoltà, nonché a quattro associazioni di beneficenza per i senzatetto londinesi.

Accanto alla mostra, il 25 novembre è stato lanciato un libro in edizione limitata che raccoglie i ritratti, il cui ricavato sarà devoluto agli enti di beneficenza scelti per il progetto. I ritratti saranno esposti in più luoghi del centro di Londra e sulle banchine ferroviarie del sud-est dell’Inghilterra.

WEB