I Festival fotografici ripartono da Cortona

Il festival internazionale toscano Cortona On The Move è stato il primo a ripartire in Italia dopo l’emergenza Covid-19. Giunto alla sua decima edizione, ha compiuto una svolta verso il visual narrative. C’è tempo fino al 27 settembre 2020 per visitare il festival, nella splendida cornice di Cortona.

Il focus di questa edizione è incentrato su The COVID-19 Visual Project, la piattaforma online nata dal team di Cortona On The Move con l’obiettivo di creare un archivio e una memoria storica collettiva sulla pandemia. Sarà esposta una selezione dei lavori che sono stati commissionati dal festival per formare l’archivio, insieme a immagini tratte dalle open call e dagli archivi dell’Esa – Agenzia Spaziale Europea. Le 21 mostre saranno esposte a Cortona in Palazzo Capannelli, in esterna nel centro storico del borgo toscano e presso la Fortezza del Girifalco.

L’Associazione Culturale ONTHEMOVE, organizzando il festival in un periodo così complesso e critico per il nostro Paese, ha voluto dare un segnale di ripartenza e, nonostante le difficoltà logistiche e finanziarie legate alla crisi pandemica, sta facendo di tutto per garantire al pubblico un’esperienza unica e rendere una volta ancora il borgo di Cortona un luogo vivo e stimolante per turisti e residenti. Gli eventi, i workshop e gli incontri con i fotografi che nelle passate edizioni si svolgevano durante le giornate inaugurali sono programmate dal 24 al 27 settembre 2020.

