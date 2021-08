‘Fotografare l’arte’: origini e sviluppi di una eccellenza della fotografia

Dal 3 settembre al 3 ottobre 2021, a Milano, presso la galleria Still, in via Zamenhof 11, con Fotografare l’arte, ci sarà l’occasione di approfondire l’inconsueto e originale tema della riproduzione fotografica dell’opera d’Arte, attraverso una mostra curata dalla storica dell’arte Eleonora Ballista in collaborazione con Denis Curti. Quarantasei immagini che descrivono i percorsi culturali attraversati da quattordici importanti fotografi che si sono posti la domanda del come fotografare l’arte. Fotografare l’arte mette in scena 46 opere straordinarie scelte tra i lavori di Aurelio Amendola, Piero Baguzzi, Maria Vittoria Backhaus, Gabriele Basilico, Elisabetta Catalano, Enrico Cattaneo, Carla Cerati, Franco Fontana, Piero Gemelli, Paolo Mussat Sartor, Giorgio Nimatallah, Efrem Raimondi e Giovanni Ricci. Presente all’esposizione, attraverso le sue pubblicazioni, anche Ugo Mulas e la sua illuminante visione a proposito del modo di fotografare/interpretare l’Arte. I suoi libri fotografici, in libera consultazione, vanno inoltre a impreziosire la già ricca proposta del bookshop all’interno della galleria. 9 August 2021 Photo of

Il legame tra arte e fotografia, il rapporto tra l’artista e il fotografo, che mette in gioco l’interpretazione dell’oggetto artistico da parte di entrambe, l’influenza dello stato delle cose culturali, sociali e politiche, costituiscono il quadro in cui la mostra si muove, con il complemento di due workshop: il primo intitolato Il processo creativo: dietro le quinte dell’arte della fotografia, in programma 11 e 12 settembre e condotto dal fotografo Piero Gemelli, presente alla mostra con alcune sue opere. Il secondo, Pubblicare l’Arte, in programma per il 18 settembre, sarà condotto da Stefano Piantini, riconosciuta personalità nel mondo dell’editoria d’arte, in passato editore incaricato di Electa e di Skira.