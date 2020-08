Due nuove mostre in arrivo alla Fondazione MAST di Bologna

La Fondazione MAST propone per l’autunno 2020 due nuovi progetti espositivi. La mostra del concorso fotografico su industria e lavoro MAST Photography Grant on Industry and Work, dedicato ai talenti emergenti, che presenta le opere dei cinque finalisti della sesta edizione: Chloe Dewe Mathews, Alinka Echeverría, Maxime Guyon, Aapo Huhta e Pablo López Luz. I giovani fotografi sono stati selezionati tra quarantadue candidati provenienti da tutto il mondo e hanno sviluppato un progetto originale e inedito per la Fondazione MAST.

In occasione dell’apertura della mostra il 7 ottobre, allestita nella PhotoGallery a cura di Urs Stahel, verrà annunciato il vincitore dell’edizione 2020. Cinque i progetti selezionati su temi di grande attualità per questa edizione del premio: i danni ambientali causati dall’agricoltura intensiva, il ruolo della donna tra presente e passato nel campo dell’industria cinematografica e dell’informatica, il fascino della tecnologia e del design del prodotto industriale, l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sui modi di vita tradizionali e l’omologazione indotta dall’industria globale della moda.

Inventions a cura di Luce Lebart, con la collaborazione di Urs Stahel, allestita nella Gallery/Foyer, espone una selezione di fotografie d’archivio prodotte in Francia tra il 1915 e il 1938 che ricostruiscono la storia dell’innovazione in questo paese. Queste immagini, poco conosciute e caratterizzate da un estremo rigore, costituiscono le testimonianze visive di vent’anni di ricerche e invenzioni, prima ancorate alla guerra e alla difesa nazionale, poi alla vita civile e domestica.

