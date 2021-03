‘Dentro la prima Zona Rossa’, una mostra racconta la storia di Codogno

Apre il 9 marzo all’EXMA di Cagliari un diario fotografico dal centro della pandemia che porta, in prima nazionale, gli scatti realizzati da Marzio Toniolo a Codogno e in diversi paesi del lodigiano allo scoppio dell’emergenza COVID-19. Una scelta, quella del 9 marzo, tutt’altro che casuale: proprio in questa data, nel 2020, l’allora Primo Ministro Giuseppe Conte decise il primo lockdown generale in tutta Italia, comunicato in una diretta notturna su Facebook: l’Italia intera diventa “zona protetta”.

Simona Campus, direttrice artistica dell’EXMA ha parlato così della mostra: «Marzio Toniolo è parte di quella comunità di persone che, per prime e loro malgrado, hanno imparato il significato della parola lockdown, sperimentando sul campo i posti di blocco, le mascherine, le file in farmacia e l’assalto alla farina nei supermercati. Tutto questo è stato raccontato attraverso i suoi scatti, i primi in assoluto a documentare il diffondersi della pandemia nel mondo occidentale. Ora, a un anno di distanza, queste fotografie diventano una mostra che, accanto al dramma collettivo, testimonia gli aspetti più intimi, personali e familiari di questa strana guerra».

In mostra sono presenti ventiquattro immagini, selezionate tra le oltre duecento realizzate, che hanno fatto il giro del mondo attraverso le principali testate giornalistiche internazionali. «Quanto accaduto» – scrive Marzio Toniolo nella presentazione della mostra – «mi ha permesso di confrontarmi con le dinamiche alienanti, sospese e provanti dell’isolamento e della sofferenza e, per contrasto, con la naturale ricerca della vita; è il compendio in cui ho potuto sperimentare una condizione unica anche per la documentazione fotografica, diventando il testimone e corrispondente dalla prima zona rossa italiana».

Subito dopo la tappa di Cagliari, la mostra sarà presentata proprio a Codogno e successivamente al Museo Nazionale della Fotografia di Brescia. Il reportage ha vinto nel 2020 il 47° Premio Flaiano di Cinema Teatro Televisione, nella speciale categoria dedicata al giornalismo.

