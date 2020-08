Avete mai visto Robert Capa a colori?

Curata dall’International Center of Photography (ICP) di New York, ai Musei Reali di Torino arriva per la prima volta al grande pubblico una mostra che raccoglie le fotografie a colori di Robert Capa. Nonostante sia conosciuto a livello internazionale quasi esclusivamente come maestro della fotografia in bianco e nero, Capa iniziò a lavorare regolarmente con pellicole a colori già nel 1941, fino alla morte nel 1954 causata da un’esplosione di una mina durante la Prima Guerra d’Indocina.

Sebbene alcune fotografie furono pubblicate sui giornali dell’epoca, la maggior parte di queste immagini non sono mai state raggruppate in un’unica raccolta. La mostra torinese raccoglie oltre 150 immagini a colori, oltre a lettere personali, appunti e documenti dalle riviste in cui furono pubblicate.

La presentazione della mostra Capa in Color è prevista per il prossimo 25 settembre.

