Alla Casa dei Tre Oci di Venezia Lartigue ci racconta la felicità

Arriva a Venezia la più grande retrospettiva dedicata a Lartigue mai realizzata in Italia. 120 immagini – di cui 55 inedite – e numerosi materiali dell’archivio, libri, album fotografici e strumenti d’epoca sono i protagonisti della mostra alla Casa dei Tre Oci. Tutti elementi utili a costruire il percorso narrativo che ripercorre l’intera carriera del fotografo parigino, dagli inizi nei primi anni del Novecento fino agli anni Ottanta del secolo scorso, riscoprendo alcuni lati nascosti di questo grande maestro dell’immagine.

Per Lartigue l’anno di svolta è il 1963, quando John Szarkowski, da poco nominato direttore del dipartimento di fotografia del MoMa di New York, decide di esporre i suoi lavori al Museo, consacrandolo come una delle figure di maggiore risalto nel panorama artistico del tempo. Tutto il percorso della mostra si articola attorno ai grandi momenti di riscoperta della produzione di Lartigue: dalla rassegna del museo newyorkese fino agli scatti che ritraggono la ricca borghesia parigina, passando per le gare automobilstiche e le corse ippiche, il racconto è dinamico e approfondito. Negli anni Sessanta, Lartigue stringe anche importanti rapporti di amicizia con Richard Avedon e Hiro, due tra i fotografi più influenti del tempo: è proprio Avedon a spingerlo a realizzare il Diary of a Century, grande raccolta d’archivio pubblicata da Harper’s Bazaar e considerata una tra le opere più importanti del secolo scorso.

Le ultime sezioni sono dedicate agli anni Settanta e Ottanta, segnati dalle collaborazioni con il mondo della moda e del cinema, dove Lartigue lavora come fotografo di scena per molti film. In mostra è presente anche un interessante focus che approfondisce le memorie scritte da Lartigue negli anni Sessanta e Settanta, quando inizia a ricomporre i suoi album nei quali raccoglie tutte le sue fotografie.

Info:

Casa dei Tre Oci – Fondamenta delle Zitelle 43, Giudecca, Venezia

Orari: Tutti i giorni 10-19; chiuso martedì

Mail: info@treoci.org

Web: www.treoci.org