Paese nel bel mezzo di un cambiamento epocale, la Gran Bretagna è oggetto d’attenzione nella nuova mostra presentata alla libreria Micamera. ‘British Photography and the Photobook' comincia con alcuni lavori fotografici degli anni settanta e arriva fino a progetti contemporanei, dimostrando come il paese sia diventata una nazione polarizzata sotto molti aspetti.



Chris Killip_Helen and Her Hula-hoop, Seacoal Camp, Lynemouth, Northumberland, 1984 / In Flagrante