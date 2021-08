A Colorno arriva la grande fotografia d’autore

È il ritratto, in particolare quello di scrittori, intellettuali, attori di teatro, a fornire gli spunti tematici che aprono l’annuale appuntamento con la grande fotografia nella Reggia di Colorno, nella bassa parmense, a due passi dal Po. Sono due le mostre in programma, entrambe monografiche ed entrambe curate da Sandro Parmiggiani e organizzate da Antea in collaborazione con la Provincia di Parma e dal Gruppo Fotografico Color’s Light e grazie ai prestigiosi prestiti del Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università degli Studi di Parma.

La prima, che apre il 12 settembre, è Ferdinando Scianna. Due scrittori: Leonardo Sciascia e Jorge Louis Borges. A raccontare la mostra è proprio il curatore Parmiggiani, che spiega: «Ferdinando Scianna, nei 44 ritratti di Leonardo Sciascia e di Jorge Luis Borges, scava nei volti e nei corpi di due scrittori a lui molto cari. Se l’incontro con Borges è degli anni Ottanta, quello con Sciascia risale al 1963, dando vita a un’amicizia e a una collaborazione tali da indurre Scianna a definire lo scrittore siciliano ‘un secondo padre’. Proprio a Sciascia si deve uno dei ritratti di Scianna fotografo più lucidi e intensi: ‘È il suo fotografare, quasi una rapida, fulminea organizzazione della realtà, una catalizzazione della realtà oggettiva in realtà fotografica: quasi che tutto quello su cui il suo occhio si posa e il suo obiettivo si leva obbedisce proprio in quel momento, né prima né dopo, per istantaneo magnetismo, al suo sentimento, alla sua volontà e – in definitiva – al suo stile».

La seconda mostra in programma è Carla Cerati. Uno sguardo di donna su volti, corpi, paesaggi, che aprirà dal 16 ottobre. È sempre Parmiggiani che racconta la mostra: «Le 88 fotografie in mostra – tutte provenienti dal fondo Cerati presso lo CSAC di Parma che le presta per l’occasione – ritraggono personaggi che lei ebbe modo di frequentare: scrittori (Calvino, Pasolini, Marquez, Vargas Llosa, tra gli altri), artisti, architetti, gente del teatro (memorabili una serie di immagini del Living Theatre con le tipiche contorsioni dei corpi e dei volti). Altrettanto significativi sono i nudi di donna in bianco e nero, sorprendenti e affascinanti perché si coglie quanto diverso sia lo sguardo femminile sul corpo della donna rispetto a quello maschile – interessato, quello femminile, all’armonia delle forme e non, come avviene spesso in quello maschile, alla rapacità della visione che prelude a una ‘conquista’ – e i paesaggi, soprattutto quelli delle Langhe, che evocano le atmosfere di Cesare Pavese e di Beppe Fenoglio e che sono in sintonia con le ricerche sul segno nell’arte e nella fotografia degli anni Sessanta».

Entrambre le mostre rimarranno aperte fino all’8 dicembre 2021. Le mostre si inseriscono nel programma di Colorno Photo Life, un evento di cultura fotografica che offre agli appassionati di ogni livello l’occasione di esporre le proprie opere al fianco di quelle dei maestri e vedere le tendenze in atto nell’ambito della fotografia nazionale.

