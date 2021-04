10 mostre da visitare con la riapertura di musei e gallerie

È alle radici dell’anima che ci conduce la mostra fotografica 'THE CULT OF RIFO – A Bloody Beetroots Journey', in programma alla Leica Galerie Milano, a due passi dal Duomo, fino al 15 maggio 2021, con le immagini scattate dall’artista, musicista e produttore Sir Bob Cornelius Rifo di The Bloody Beetroots. La mostra è curata da Denis Curti ed è composta da 25 immagini che l’artista ha impresso nel suo viaggiare, tra i più straordinari festival internazionali come l’Austin SXSW o il Burning Man, tra lavoro e ricerca, guardando il mondo oltre al suo apparire superficiale. Panorami, dettagli e ritratti che emergono dal buio, per mostrare la propria anima più profonda, segnati e trasfigurati da sentimenti potenti, ma spesso invisibili e disturbanti come lastre di vetro trasparenti. Un bianco e nero che pare illuminato solo dalla luce di passaggio tra la notte e l’alba, uno spazio onirico dove è sufficiente uno scatto per raccontare tutta una storia.



