Le vite degli altri: le famgilie dimenticate delle tate filippine

«Nel 1976 la mia famiglia si è trasferita da Londra a Hong Kong, per via del lavoro di mio padre con una banca. Mia madre rimase presto incinta di me e, nella primavera del 1977, poche settimane prima che io nascessi, cominciò a cercare qualcuno che si potesse prendere cura dei suoi figli e della sua casa insieme a lei. Juning rispose all’annuncio e da quel momento lavorò per la mia famiglia per i successivi ventidue anni».