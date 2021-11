‘African Artist: From 1882 to Now’ è il libro definitivo sull’arte africana

Raccontare l’Africa, oggi, vuol dire svelarla da stereotipi e preconcetti. Da almeno una decina d’anni l’arte contemporanea africana sta riscuotendo un enorme successo, imponendosi come un fenomeno globale propulsivo e dinamico. Alcuni dei temi ricorrenti affrontati, pur nella loro trasversalità, sono: la diaspora, le migrazioni, la religione, la questione di genere, i grandi cambiamenti economici e politici. Temi ancora attuali, centrali per costruire le sorti future di uno dei continenti più complessi della terra.

Il volume African Artist: From 1882 to Now, pubblicato dalla casa editrice Phaidon, racconta approfonditamente la storia dell’arte africana attraverso il lavoro di 316 artisti provenienti da 51 paesi, abbracciando tutte le branche dell’arte dalla fotografia alla pittura, e dalla performance alla ceramica. Coprendo quasi 140 anni, gli artisti pubblicati testimoniano la storia artistica di un continente che per secoli è stato sottostimato. Ogni autore è presentato da un’opera iconica e da un breve testo che fornisce informazioni sull’artista.

Il saggio introduttivo, scritto dall’intellettuale e accademico Chika Okeke-Agulu, professore alla Princeton University di arte e diaspora africana, ci racconta di come l’arte del continente sia stata raccontata, e presentata, negli ultimi anni; sollevando questioni fondamentali come l’identità, la rappresentazione, e il posto che gli artisti africani occupano nel mercato globale dell’arte.

In questo volume, per la prima volta, il continente africano viene indagato nel suo insieme attraverso connessioni geografiche e temporali. In definitiva possiamo dire che si tratta di uno dei più grandi libri di arte contemporanea africana mai pubblicati.

