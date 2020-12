La leggenda dei Queen nelle fotografie di Neal Preston

I Queen hanno certamente rivoluzionato completamente la storia della musica mondiale, segnando profondamente non solo la cultura degli anni ’80 e ’90, ma anche quella delle generazioni successive: una band dai mille volti che si è imposta definitivamente nell’immaginario e nella storia della cultura pop.

Neal Preston, fotografo ufficiale della band, si è unito ai Queen nel 1977 dopo essere stato in tournée con i Led Zeppelin. Fin dall’inizio del suo esordio con i Queen, Preston ha avuto la possibilità di muoversi liberamente all’interno e intorno alla band, senza mai spegnere la macchina fotografica. Grazie alla sua acuta capacità di osservazione, Preston ha familiarizzato subito con tutti i componenti del gruppo, catturandone elementi della personalità.

Neal Preston, con il suo obiettivo fotografico, è riuscito a rendere iconiche e immortali le pose della band. Queen: The Neal Preston Photographs è il volume fotografico ufficiale che documenta l’ascesa alla gloria dei Queen. Il fotografo e i membri del gruppo, il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor, hanno raccolto oltre 300 immagini – molte delle quali inedite – insieme al racconto personale di Preston, per raccontare dall’interno la vita esilarante e leggendaria dei Queen.

Neal Preston è un celebre fotografo che ha lavorato a stretto contatto con Led Zeppelin, Queen, The Who, Bruce Springsteen, Fleetwood Mac, Michael Jackson e Whitney Huston. Nel corso di quarant’anni di carriera il suo lavoro è stato pubblicato su innumerevoli riviste e utilizzato per realizzare le copertine di centinaia di pubblicazioni relative alla musica. Preston è stato anche il fotografo ufficiale del leggendario Live Aid di Wembley nel 1985.

