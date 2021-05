‘Gloria’, viaggio sulla faglia che scuote l’Italia

Quello di Giorgio Andreotta Calò è un diario di viaggio, scritto tra il 24 agosto e il 2 ottobre 2019, è il resoconto di una mappatura capillare – realizzata camminando per quaranta giorni da Venezia a L’Aquila – del solco ideale della Faglia Gloria, che negli ultimi anni ha provocato alcuni dei fenomeni tellurici più gravi della storia recente italiana.

Gloria. Così è chiamata la frattura sotterranea dove si incontrano la zolla europea e quella africana, che attraversa gran parte dell’Italia ed è responsabile dei frequenti terremoti che colpiscono la penisola, della sua morfogenesi e delle sue peculiarità antropologiche e culturali. Il cammino di Andreotta Calò ha ripercorso al contrario la direttrice di trasmissione delle onde sismiche del terremoto che nel 2016 ha colpito il Centro Italia, nel tentativo di dare vita a un’azione rituale e apotropaica che riflette sullo stato di crisi generato dal sisma.

La nozione di motus viene indagata e tradotta da Giorgio Andreotta Calò attraverso il gesto del camminare, nella sua corrispondenza con il movimento tellurico, terrae motus che si propaga a distanza come una chiamata. Il libro, pubblicato da Humboldt Books, conta 320 pagine ed è realizzato come un vero e proprio diario di viaggio, con i testi (in italiano e in inglese) dell’autore.

Gloria è stato realizzato con il contributo di Regione Lazio nell’ambito del Programma Arte sui cammini e del Progetto Meridiani a cura di Raffaella Frascarelli – Nomas Foundation, Roma.

