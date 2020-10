Wolfgang Tillmans è nato a Remscheid, in Germania, nel 1968 e ha studiato al Bournemouth & Poole College of Art and Design. È ampiamente riconosciuto come uno degli artisti più influenti della sua generazione. Il suo lavoro, che sembra in apparenza voler catturare l'immediatezza del momento e il carattere del soggetto, esamina in realtà anche le dinamiche più profonde della rappresentazione fotografica.