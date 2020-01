Era Mare, un libro fotografico per aiutare Venezia

‘Lo scirocco smise di soffiare all’una, quella notte di luna piena in cui le bocche di porto ubriacarono la laguna di acqua salata. Era mare, non più acqua salmastra. Dal giorno seguente si era disegnato un nuovo orizzonte che saliva e scendeva, di sei ore in sei ore, coprendo costantemente i masegni di trachite.’ E se questa fosse la realtà che attende la laguna veneziana?



Era Mare © Matteo De Mayda