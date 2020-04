Queste immagini ci parlano anche della vita privata di Dorothea, della sua famiglia e del suo lavoro in studio, ma anche della città di San Francisco e dalla East Bay. In Day Sleeper entriamo in un mondo inesplorato, intimo, frammentato e fatto di piccoli gesti, in cui la sensibilità della Lange e quella di Sam Contis si incrociano in un dialogo romantico.



Dorothea Lange / Sam Contis, from 'Day Sleeper' by Dorothea Lange and Sam Contis. Courtesy of MACK.