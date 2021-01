‘Capire la fotografia contemporanea’ con Denis Curti

Denis Curti, grazie alla sua trentennale esperienza di curatore, ha tracciato una mappa per orientarsi nel panorama della fotografia contemporanea, offrendo al lettore un manuale pratico per capire gli aspetti più concreti di un mercato in espansione, dal collezionismo al lavoro delle agenzie; una lunga galleria di incontri con grandi maestri come Henri Cartier-Bresson, Luigi Ghirri, Ferdinando Scianna, Letizia Battaglia e David LaChapelle; un resoconto storico su ciò che è stata la fotografia fino ad oggi, e una prova di immaginazione su quali potranno essere le strade che prenderà in futuro grazie alle potenzialità offerte dal digitale. In questa serie di video ha voluto condividere alcuni punti chiave della sua pubblicazione Capire la fotografia contemporanea. Guida pratica all’arte del futuro, a cominciare dalla lettura di una citazione della grande Susan Sontag.



In questo secondo video Denis Curti ci parla di Maurizio Galimberti, l’instant-artist celebre per i suoi mosaici di polaroid e autore della copertina del libro.

Nell’ultimo video ci racconta del suo rapporto con David LaChapelle, uno dei fotografi contemporanei più importanti sulla scena internazionale.