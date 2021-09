Rankin: «La fotografia è ancora la migliore droga che potrei mai prendere»

John Rankin Waddell, in arte Rankin, è un fotografo, editore e regista britannico con un vastissimo portfolio che spazia dalla ritrattistica al ritratto. Le sue fotografie, che nascono da un anticonformismo naturale, e da una profonda sensibilità umana, sono diventate parte integrante dell’iconografia contemporanea. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo.

Partiamo dall’inizio; quando hai capito che il mondo dell’immagine, nelle sue più diverse sfaccettature, sarebbe diventato la tua professione?

All’inizio, stavo studiando per diventare ragioniere al college di Brighton e sono stato sistemato nei dormitori con molti studenti d’arte. Nel giro di due mesi mi sono reso conto che stavano vivendo un’esperienza educativa decisamente migliore della mia e che riuscivano a esprimersi nel modo in cui volevo io. Sono tornato nella mia città natale, St. Albans, ho preso in prestito una macchina fotografica da un amico e questo è quanto. La prima volta che ho guardato attraverso il mirino, è stato come se una lampadina si fosse accesa nella mia testa. Da lì in poi è diventata un’ossessione, una passione, una storia d’amore. Vedere il mondo attraverso il mio obiettivo e cercare di catturare momenti da condividere con altre persone, è ancora la migliore droga che potrei mai prendere.



Trasgressione è un termine che molto spesso viene associato al tuo lavoro; ma cosa significa per te la trasgressione e se oggi abbia ancora importanza.

Quando ero bambino, i miei genitori mi dicevano che la mia parola preferita era ‘perché’. Mi hanno incoraggiato ad essere curioso e a non accettare tutto alla lettera. Questo significa che sono stato educato ad essere un anticonformista naturale. Non è che io voglia essere trasgressivo, è solo che non sempre capisco perché ci siano certe regole. Sono anche abbastanza malizioso, il che significa che mi piace prendere in giro l’establishment. Quando si combinano queste due cose si ottiene qualcuno che vuole essere culturalmente provocatorio. Mi sento molto fortunato che i miei genitori mi abbiano incoraggiato ad avere una mia visione empirica del mondo e a non aver paura di parlare. Credo che mi si possa paragonare al bambino di Hans Christian Anderson in ‘I vestiti nuovi dell’imperatore’

Nella tua carriera hai fotografato tutti gli idoli del contemporaneo: The Rolling Stones, David Bowie, Kate Moss e la Regina Elisabetta, solo per citarne alcuni. Ma come nasce un ritratto di Rankin e cosa ti attrae di un volto?

Per essere un fotografo devi amare davvero il tuo soggetto. Per me sono gli esseri umani. Sono affascinato da loro. Così, quando si tratta di fare un ritratto di persone famose, tendo a vedere la persona, non la celebrità. Cerco di umanizzarli. Credo anche che si possa fare una buona foto a chiunque. Quindi il mio approccio è quello di collaborare con chi è seduto davanti alla mia macchina fotografica e di realizzare un’immagine che lo rappresenti. Il colpo di scena è: rendere quell’immagine indimenticabile allo stesso tempo. Così ogni volta che si pensa a quella persona, quell’immagine viene in mente, diventando iconica Il mio obiettivo è quello di creare immagini che durino per sempre e siano senza tempo, ma anche molto umane ed empatiche allo stesso tempo.

Cosa ti stupisce, ancora, della fotografia?

Tutto. Amo la fotografia. Uno dei più grandi doni che la fotografia ti dà è la capacità di continuare a imparare cose anche dopo 30 anni. Mi ha permesso di avere un posto in prima fila per quanto riguarda la cultura e tutte le cose che mi interessano. Mi ha anche consentito di avere un punto di vista che posso condividere con il mondo. Mi sento molto fortunato ad aver scoperto la fotografia in giovane età e che mi entusiasma ancora dopo tutto questo tempo.

La rivoluzione informatica ha coinvolto, inevitabilmente, anche il mondo dell’editoria e del cinema. Da editore e regista, come affronti questi cambiamenti?

Essenzialmente, fare fotografie e film è stato democratizzato. Lo smartphone e la rivoluzione digitale hanno permesso a tutti di sentirsi creatori. Siamo nel bel mezzo di tutto questo, il che rende difficile per noi avere una reale percezione. Tuttavia, personalmente, sono entusiasta del fatto che persone di diversa provenienza, cultura e identità siano in grado di creare e creare le loro storie e mostrare le loro visioni con la fotografia. Penso che questo permetterà di avere delle prospettive incredibili nei prossimi anni. Inoltre penso che la narrazione visiva diventerà più sofisticata in ogni ambito della vita. Speriamo che questo si rifletta in un apprezzamento per il grande lavoro e i grandi narratori visivi.

Il lockdown ci ha costretto a guardare il mondo da un altro punto di vista. Come hai vissuto quel periodo?

Per me, l’isolamento è stato un ritorno a scattare per me stesso. Ho finito con il fare due progetti nella mia stanza degli ospiti. Uno con fiori in decomposizione, che finì per essere chiamato ‘Embrace’ e l’altro con denti di leone in fiamme, chiamato ‘An Exploding World’.

Entrambi i progetti mi hanno permesso di esprimere come mi sentivo riguardo a ciò che stava accadendo e tuttavia al loro concepimento erano davvero solo progetti per me. Era un promemoria di quanto amo e ho bisogno della fotografia. È stata la prima volta, probabilmente da 20 anni a questa parte, che non stavo scattando per un brief. Stavo scattando per me stesso. Scattavo per mantenermi sano di mente

A quali progetti stai lavorando?

Una delle cose più eccitanti che ho fatto di recente è un film incredibile per AMG. Era una collaborazione con will.i.am. La cosa brillante è che non solo ha recitato nel film, ma ne ha anche composto la musica. È stato un onore lavorare con un marchio così brillante ma anche collaborare con un genio assoluto. Abbiamo davvero fatto qualcosa di molto diverso. Fare una campagna di marketing con un talento e un marchio che vogliono spingere i confini di ciò che il marketing può essere, significa che posso fare un lavoro di cui sono super orgoglioso.

