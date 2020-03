Uomini d’affari con il lanciagranate, poesie di protesta e altre immagini dalla finale del World Press Photo

21 maggio 2019. Studenti si scontrano contro degli agenti di polizia in tenuta antisommossa durante una manifestazione antigovernativa ad Algeri. In Algeria, da febbraio 2019, sono in corso delle vibranti proteste contro il presidente Abdelaziz Bouteflika e il successivo governo militare. I manifestanti hanno chiesto la cancellazione delle elezioni presidenziali previste per il 4 luglio e il ritorno alla democrazia civile, con le dimissioni degli ufficiali governativi che facevano parte dell’amministrazione di Bouteflika.



Clash with the Police During an Anti-Government Demonstration © Farouk Batiche