‘Silenzio’: la scuola dei bambini durante la pandemia

«L'obiettivo del progetto è mostrare lo scenario differente rispetto a quello a cui siamo abituati che si vive oggi nelle scuole ed il coraggio e la disciplina con cui bambini e insegnanti affrontano ogni giornata. La scuola dovrebbe essere d'esempio per tutti in questo difficile momento. La didattica in presenza non è importante soltanto per l’apprendimento ma per la formazione dell'individuo, per la socialità per il confronto con l'altro».