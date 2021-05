Rilegno #3: Economia Circolare

Un altro esempio di amore dell'arte per la natura arriva dagli scatti di Giacomo Giannini. I suoi fiori sono come degli still-life, ma lo studio in cui vengono fotografati è il loro habitat naturale. Questi fiori non vengono colti o strappati, ma vengono ritratti con garbo e delicatezza dalla macchina fotografica di Giannini, che li trasforma in opere d'arte e oggetti decorativi.



Per visualizzare le gallery dei mesi precedenti clicca qui