Rilegno #2: Legno per la vita dell’uomo

L’uomo da sempre ha saputo utilizzare il legno come fonte energetica da una parte e come materiale per la costruzione di beni dall'altra. La lavorazione del legno è stata una delle prime arti dell’uomo: armi rudimentali. piccole imbarcazioni ricavate dai tronchi degli alberi, strumenti agricoli rudimentali e, in epoca moderna, oggetti più sofisticati.