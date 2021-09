Le più belle foto scattate con iPhone

Dan Liu, Cina. “A Walk on Mars”, Qinghai, China. Scattata con iPhone 11 Pro Max



L’iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) è il primo e più duraturo contest fotografico per IPhone. Fondato nel 2007, il concorso, premia la creatività degli utenti iPhone. Dall’anno della sua fondazione, l’IPPAWARDS ha selezionato immagini e fotografi provenienti da oltre 140 paesi. Le categorie previste sono: Abstract, Animals, Architecture, Children, Cityscape, Landscape, Lifestyle, Nature, People, Portrait, Series, Still Life, Sunset, Travel, Other.