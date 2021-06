Le migliori foto di cibo del 2021

Quest’anno il premio assoluto del Pink Lady® Food Photographer of the Year 2021, è andato al fotografo cinese Li Huaifeng. La fotografia, scattata a Licheng, Shanxi, in una giornata calda e soleggiata, mostra una giovane famiglia che condivide la gioia di preparare il cibo.

«Questa foto è tecnicamente eccezionale nel suo uso della luce e della composizione, ma ciò che la eleva al livello di importanza storica è la profondità della sua narrazione e dell'emozione. Racconta di un anno di isolamento e di vita in casa, vivendo in minuscole comunità di parenti stretti. Qui, la scena è immersa nell'amore, con echi delle Madonne con il bambino. Uno scatto eccezionale che dimostra perfettamente che la fotografia non ha bisogno di scioccare o disturbare per essere grande o memorabile. Questa immagine squisita rimane nella mente», dice Caroline Kenyon, direttore e fondatore del festival.