In Siria i residui bellici diventano opere d’arte

«Ho realizzato questa storia nell'ospedale francese Saint-Louis di Aleppo, in Siria. Il focus è sulle suore che ci lavorano da qualche decennio, in particolare quelle da me incontrate da circa 40/50 anni. Vengono prevalentemente da Libano, Canada, Francia e Italia. È stata proprio la suora italiana a creare per prima opere d'arte e oggetti decorativi con munizioni e pezzi di bombe cadute in questi anni di conflitto sull'ospedale. Durante la guerra nessuna di loro ha abbandonato il proprio lavoro, assistendo in prima persona alle scene più atroci.» © Jean-Claude Chincheré