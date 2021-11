Il lato comico degli animali

La natura, nella sua complessità multiforme, non ci offre solo bellezza ma anche divertimento. Gli animali, immortalati dai fotografi del 'Comedy Willdlife Awards 2021', ci dimostrano che anche la loro quotidianità vibra di momenti folli e, a tratti, imbarazzanti; come la nostra in fondo.

Il Comedy Wildlife Photography Awards è stato co-fondato nel 2015 dai fotografi professionisti Paul Joynson-Hicks MBE e Tom Sullam che volevano creare un concorso che si concentrasse sul lato più leggero della fotografia della fauna selvatica e contribuire a promuovere la conservazione della stessa attraverso l'umorismo.

Quest'anno, il concorso sostiene Save Wild Orangutans donando il 10% delle sue entrate all’associazione. L'iniziativa salvaguarda gli oranghi selvatici nel Gunung Palung National Park e dintorni, nel Borneo. Quest’anno il vincitore assoluto è stato Ken Jensen, un fotografo amatoriale di Blackburn, con la sua fotografia intitolata: “Ouch!”

Nella gallery una selezione delle fotografie partecipanti.