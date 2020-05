Diario fotografico di un decennio in Brianza

Alessandro Di Mise è un fotografo curioso, un flâneur alla costante ricerca di storie da raccontare. La sua passione per la fotografia nasce in famiglia, quando da bambino giocava con la Olympus OM-1 analogica del padre. Da quel momento non ha mai abbandonato l'amore per l'immagine e per la scrittura, i due linguaggi che utilizza per costruire il suo immaginario artistico. © Alessandro Di Mise