Annunciati i vincitori del premio ISPA

L'11 dicembre del 2019 la Commissione Europea ha stipulato il Green Deal, un accordo per far fronte alle criticità ambientali. Il patto mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e prevede numerose misure che riguardano la sostenibilità dei trasporti, la salvaguardia della biodiversità, la pianificazione di un nuovo sistema agricolo, l'introduzione di beni nutrizionali sostenibili. In merito a quest'ultimo punto è stata elaborata "Farm to Fork" una strategia che mira a riprogettare i sistemi alimentari per ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di risorse naturali. Per attuare tale transizione "Farm to Fork" promuove la produzione e l'utilizzo di nuovi fonti proteiche come e alghe e insetti, questi ultimi già indicati nel 2013 dalla FAO come alternativa per il futuro, per via delle loro proprietà organiche e della facile reperibilità. In virtù di tali presupposti scientifici, negli ultimi anni sono sorti in Europa i primi allevamenti di grilli destinati alla produzione di farine per alimenti, attualmente utilizzate come mangimi per rettili e altre specie animali, in attesa delle definitive approvazioni che ne legalizzeranno l'uso anche per il consumo alimentare umano. Diversi studi hanno dimostrato che questa tipologia di allevamenti sono altamente sostenibili in quanto producono una bassissima percentuale di gas serra, azzerano il fattore sfruttamento del territorio e impattano in modo esiguo sull'impronta idrica. In Italia il messaggio di futuristi geopolitici, tecnici e scienziati è stato raccolto da una piccola start-up che ha aperto i battenti nelle Marche ne 2016. Si chiama Nutrinsect Srl e nasce con l'intento di produrre piccole quantità di farina di grillo destinata al consumo animale e di analizzare e ottimizzare i processi produttivi per una futura (e ormai sempre più auspicabile) produzione in larga scala. NELLA FOTO: La fase di macinatura del grillo domestico, ultimo step per la realizzazione del prodotto farinaceo finale. La triturazione del grillo essiccato viene attualmente effettuata con gli stessi macchinari utilizzati dall'industria tradizionale per la produzione di farine vegetali. Gli insetti sono stati inseriti nel nuovo regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti (novel food), in vigore dal 1° gennaio 2018.