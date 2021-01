Video e fotografia: dall’idea al progetto in un corso pratico

Il mondo della fotografia non è stato escluso dalle grandi trasformazioni che il digitale ha portato con sé: piattaforme come Instagram, YouTube e TikTok permettono ormai la condivisione di miliardi di immagini e video in tutto il mondo, con linguaggi in continuo mutamento. L’offerta è sconfinata e per distinguersi anche il fotografo deve reinventare la propria professione, acquisendo competenze su nuovi media e aumentando la propria capacità di fare rete con altri professionisti del settore. Un’immagine vale più di mille parole è vero, ma un’immagine da sola non basta.

Oggi un professionista del campo non può più limitarsi al linguaggio fotografico: deve sapersi muovere in più contesti e utilizzare strumenti diversi per comunicare in modo creativo e ingaggiante il proprio lavoro. Per questo il corso organizzato da FEDU – Feltrinelli Education offre un quadro completo sulle nuove professioni nate nel mondo dell’immagine e della fotografia, grazie all’esperienza e alle testimonianze di direttori della fotografia, montatori, influencer, art director e social media manager. Un percorso pratico per fotografi e creativi che vogliono diventare il centro di un processo creativo e produttivo capace di far dialogare competenze e soggetti diversi. Il corso avrà inizio lunedì 22 febbraio e terminerà il 19 aprile 2021.

Il docente del corso è Cesare Cicardini, regista e fotografo. Il suo essere eclettico lo porta a lavorare indifferentemente con l’immagine fissa che in movimento. Come regista realizza e cura campagne social per brand legati al mondo della moda. Come fotografo collabora con i principali periodici internazionali, nel suo portfolio ci sono personaggi del calibro di: John Malkovich, Vincent Gallo, Ben Harper, Benicio del Toro, Quentin Tarantino, Chris Martin, Joss Stone. I suoi lavori sono stati esposti in gallerie d’arte nazionali e internazionali ottenendo diverse menzioni d’onore al Prix de la Photographie di Parigi, all’International Photography Award negli Stati Uniti.

