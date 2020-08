Un workshop fotografico ad alta quota sul Monte Lagazuoi

Nell’ambito della prima edizione del Lagazuoi Photo Award, il Lagazuoi Expo Dolomiti a Cortina d’Ampezzo ospiterà un workshop di fotografia ad alta quota coordinato da Denis Curti, direttore artistico della Casa dei Tre Oci di Venezia. Lagazuoi Expo Dolomiti è un centro espositivo e congressuale unico: uno spazio al centro delle Dolomiti, in cima al monte Lagazuoi, annesso alla stazione a monte della funivia Lagazuoi a 2732 m di altitudine.

Lagazuoi Landscape Photographic Marathon è il titolo di questa giornata dedicata alla fotografia di paesaggio in alta quota che avrà un ospite d’eccezione: il fotografo Olivo Barbieri vincitore, fra gli altri, del Lagazuoi Photo Award 2020 in mostra con il suo lavoro Dolomites Project 2010.

Il workshop avrà inizio alle 10 del mattino con la seduta introduttiva a cura di Denis Curti, per presentare una sintesi delle migliori produzioni fotografiche dedicate al paesaggio e alla montagna. Quindi i partecipanti avranno due ore per dedicarsi alla fotografia, nei pressi del Lagazuoi. Al termine, ognuno potrà presentare la propria produzione a una giuria composta da Denis Curti, Oliveo Barbieri e Stefano Illing, ideatore del Lagazuoi Expo Dolomiti. Lo scatto migliore sarà esposto all’ingresso del complesso museale per un anno.

Per info e iscrizioni: info@lagazuoiphotoaward.org

