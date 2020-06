Torna il Premio Ghergo con alcune novità interessanti

Il Premio Ghergo 2020 torna dal 25 al 27 settembre a Montefano con alcune interessanti novità rispetto alle edizioni passate.

Il primo appuntamento è per il 19 giugno alle ore 19, sulla piattaforma online Zoom: sarà il direttore artistico della kermesse Denis Curti a presentare il ricco calendario di eventi della quinta edizione. In collegamento per l’occasione anche Toni Thorimbert, vincitore del Premio alla carriera 2020. Tra gli ospiti, vincitori del Premio Ghergo delle passate edizioni, Ferdinando Scianna, Maurizio Galimberti, Piero Gemelli e Giovanni Gastel, i fotografi Lorenzo Cicconi Massi, Andrea Muti, Claudio Colotti, Monia Marchionni, Francesco Francia e il critico e storico della fotografia Augusto Pieroni.

Toni Thorimbert, Premio alla carriera 2020 – Reporter, ritrattista, art director e fotografo di moda, Thorimbert è stato scelto dalla commissione del Premio Ghergo «per la sua capacità di porre l’universo umano al centro di tutta la sua ricerca artistica. Per aver saputo innovare il vocabolario contemporaneo della fotografia, per aver portato, all’interno del mondo della fotografia pubblicitaria e di moda, una narrazione reportagistica del tutto personale». Thorimbert entra così nella rosa dei maestri italiani insigniti del Premio Ghergo alla carriera nelle edizioni precedenti: Ferdinando Scianna, Maurizio Galimberti, Piero Gemelli e Giovanni Gastel.

Monia Marchionni, Premio giovani 2020 – Si rinnova anche nel 2020 l’attenzione ai nuovi talenti della fotografia, con il Premio giovani. Quest’anno ad aggiudicarselo è la marchigiana Monia Marchionni, con il lavoro “Primo amore”, dedicato alla sua città natale Porto San Giorgio. Un lavoro che la giuria definisce «di notevole impatto visivo» e dotato di «coerenza stilistica espressa con grande semplicità», composto da «“scene” visive rivelatrici di una narrazione intima ma sempre in relazione con gli altri».

Giugno e settembre, il calendario degli eventi online

Dal 23 giugno partono i Workshop dedicati a Camera Raw a cura del fotografo Andrea Muti. L’appuntamento è ogni martedì e giovedì alle 21 fino al 7 luglio. Prenotazioni entro il 22 giugno. Il 27 giugno Denis Curti propone il workshop “Il collezionismo fotografico: le regole e le opportunità”. Il 30 giugno dalle 17 alle 21 sarà invece il fotografo Augusto Pieroni a guidare i partecipanti al workshop “Portfolio: costruzione e letture”. Le Letture Portfolio, su iscrizione, si svolgeranno dal 27 al 30 giugno (privatamente o online) a cura di Denis Curti, Lorenzo Cicconi Massi e Augusto Pieroni.

Il calendario riparte poi il 2 settembre, con il Workshop di Claudio Colotti dedicato a “Il racconto fotografico”. Per i workshop e le letture portfolio è necessaria la prenotazione. Per informazioni effettoghergo@gmail.com. Dal 3 settembre alle 18 al via i “Talk del giovedì sera”, con gli autori e i protagonisti delle edizioni passate del Premio Ghergo alla carriera. Un’occasione unica di ascoltare e dialogare con i maestri della fotografia italiana.

Dal 25 al 27 settembre, gli eventi live a Montefano

Il quarto weekend di settembre il Premio torna ad animare il borgo natale di Arturo Ghergo, nel pieno rispetto delle nuove norme anti pandemia e valorizzando l’incontro dal vivo tra autori e pubblico con nuove formule per tornare a incontrarsi e a vivere la città dopo i mesi di distanziamento fisico. Si parte giovedì 25 settembre in piazza Bracaccini, con l’inaugurazione della mostra dei giovani fotografi Alessandro Scattolini e Matteo Natalucci. Il 26 settembre, sempre in piazza Bracaccini, il cuore del Premio con la cerimonia e la Lectio magistralis del vincitore Toni Thorimbert. L’inaugurazione delle mostre di Thorimbert e del Premio giovani Monia Marchionni si svolgeranno nello Spazio Ghergo. Il sabato sarà dedicato anche alle Letture portfolio dal vivo e le vie di Montefano saranno animate dal Mercatino fotografico all’aperto e da “Ghergo Kids”, attività pensate per bambine e bambini. Domenica 27 settembre ultimo workshop della rassegna con il fotografo Francesco Francia.