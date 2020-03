Rolling Stone e il Policlinico di Milano insieme per la lotta al Coronavirus

Una open call a tutti i fotografi, professionisti e appassionati, per sostenere il Policlinico di Milano che, ogni giorno con i suoi medici e operatori sanitari, è in prima linea nell’emergenza Coronavirus, con l’obiettivo di poter offrire a tutti l’accoglienza e la cura più adeguata.

L’esperienza della pandemia e dell’emergenza sanitaria lascerà un segno indelebile sulla nostra generazione e imporrà necessariamente delle riflessioni future sul nostro stile di vita e sull’importanza imprescindibile dei servizi pubblici.

In questo momento, ognuno di noi sta vivendo una condizione inedita da una prospettiva particolare e inconsueta; uno degli strumenti più efficaci per raccontare questo momento storico è la fotografia, linguaggio capace di interpretare la realtà sotto nuovi punti di vista. Sono i fotografi a sapere riconoscere, con sensibilità e finezza, le sfumature che compongono il mondo e che gli altri non riescono a percepire con chiarezza.

Il tema scelto per la open call è Nuove Prospettive: racconti e testimonianze che possano offrire una diversa percezione sulla dura realtà della malattia, attraverso punti di osservazione inediti e ricchi di speranza.

Tutti i progetti saranno visionati da Denis Curti e dalla redazione di Rolling Stone: il portfolio vincitore verrà poi pubblicato nella sezione Black Camera e sul sito del Policlinico di Milano.

Come partecipare?

Effettua una donazione tramite bonifico bancario (importo minimo € 5) direttamente al Policlinico di Milano a queso link

Invia il tuo progetto (con un minimo di 5 immagini e un massimo di 10) all’indirizzo blackcamera@rollingstone.it con oggetto “Nuove Prospettive”, insieme alla copia del bonifico con la donazione effettuata

Evita tassativamente l’allontanamento dal tuo domicilio per scattare fotografie e segui sempre le misure di sicurezza fondamentali

Con il contributo di tutti possiamo aiutare il Policlinico di Milano ad allestire nuove aree di Terapia Intensiva per poter accogliere sempre più pazienti con Covid-19.

#FermiamoloInsieme