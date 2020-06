Riparte il concorso fotografico Fuori Fuoco Moak

Aperte leiscrizioni dell’edizione 2020 di Fuori Fuoco Moak. Il concorso internazionale di fotografia – promosso da Caffè Moak, con il supporto organizzativo di Still Love – è aperto a tutti i fotografi, professionisti e amatori, chiamati a raccontare una storia o realizzare un mini-reportage attraverso una sequenza di 3 immagini che facciano riferimento al mondo del caffè. Anche per la settima edizione, la giuria sarà rappresentata da Denis Curti, direttore di Rolling Stone – Black Camera, direttore artistico della Casa dei Tre Oci di Venezia e del Festival di Fotografia di Capri. Al suo fianco nomi di spicco della fotografia: Nikos Economopoulos, reporter di Magnum Photos, una delle più importanti agenzie di fotografia al mondo, Benedetta Donato, curatrice e membro del CdA della Fondazione Romano Cagnoni, Sebastiano Leddi (foto editor), Marco Lentini (art director Moak) e Barbara Silbe, giornalista di settore e autrice del blog Nella splendida cornice per Il Giornale.

Novità di questa edizione è il workshop fotografico di due giorni On the Road, tenuto da Nikos Economopoulos. Rivolto a professionisti e fotoamatori, che amano coniugare viaggio e fotografia, il corso sarà basato sulla metodologia dell’editing, ovvero sulla capacità di guardare criticamente i propri scatti e saperli selezionare. I vincitori della 7° edizione, oltre a vincere i premi messi in palio, avranno una grande opportunità: essere seguiti da un tutor che li guiderà e affiancherà nel percorso formativo e professionale.

Per partecipare c’è tempo fino al 15 ottobre 2020, data entro cui inviare una sequenza di tre scatti. Le foto dovranno condividere l’elemento comune del caffè, evocato attraverso la creatività dell’autore (ad esempio attraverso il colore o la rappresentazione di parole al caffè associabili come rito, incontro, lavoro, sud del mondo etc.). Il formato scelto – 3:2 orizzontale o 3:4 verticale – dovrà essere uguale per tutti gli scatti. I tre vincitori di Fuori Fuoco 2020 saranno annunciati il prossimo 14 Novembre. Ai giovani studenti degli istituti d’arte sarà riservato un Premio Speciale, tre volumi fotografici Marsilio Editore: Gianni Berengo Gardin: Storia di un fotografo, Franco Fontana: Full Color e L’Italia dei fotografi. L’evento sarà presentato in anteprima alla stampa il prossimo settembre a Milano, all’interno della galleria STILL di Denis Curti. Alla conferenza saranno presenti in video call, oltre alla giuria, giornalisti delle più autorevoli testate di settore.

Per partecipare al concorso e avere maggiori informazioni sul bando, clicca qui.