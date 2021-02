Rilegno: la fotografia strumento a tutela della Natura e della sostenibilità

Sostenibilità, sviluppo responsabile, tutela dell’ambiente, economia circolare. equilibrio delle risorse. Quante volte, negli ultimi anni, abbiamo sentito pronunciare queste parole? Ma che cosa significano, realmente, questi termini quando vengono messi in pratica? Rilegno, il consorzio nazionale che si occupa della raccolta, del recupero e del riciclo degli imballaggi di legno, da diversi anni ha scelto di comunicare al mondo la sua attività di prevenzione, raccolta, recupero, riciclo e utilizzo delle risorse attraverso storie, progetti e opinioni sul mondo della sostenibilità.

Uno degli strumenti più efficaci per trasmettere il significato di temi molto ampi e cruciali come la sostenibilità è senza dubbio la fotografia, linguaggio capace di raccontare storie intere attraverso le immagini. Nasce da qui la collaborazione tra Rilegno e Black Camera, con quest’ultimo che, ogni mese, ospiterà una gallery di immagini con l’obiettivo di interpretare e tradurre attraverso la fotografia gli argomenti legati all’ambiente e alla sua tutela. Il tema che lancia questa nuova rubrica ruota intorno al termine più inflazionato – e spesso travisato – sul tema ambiente: sostenibilità.

Denis Curti, curatore della rubrica e direttore di Black Camera, ha commentato: «Rilegno ha scelto, tra gli altri, il linguaggio della fotografia per raccontare la propria storia. Oggi più che mai credo che la fotografia possa essere lo strumento più giusto e più armonico per raccontare le storie degli uomini. Questa immediatezza, questa capacità di sviluppare narrazioni armoniche appartiene tipicamente alla fotografia. Abbiamo scelto questo linguaggio per raccontare delle storie e non credo che ci sarebbe stato un modo più efficace di raccontarle. Le immagini, a volte, possono anche fare a meno delle parole».

L’appuntamento con la prima gallery fotografica di Rilegno è per i primi giorni di marzo 2021, con una serie di immagini che proveranno a interpretare il significato del termine sostenibilità.