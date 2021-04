Photo Show, il nuovo talent dedicato alle immagini

In un mondo dove tutti si dichiarano fotografi, qualcuno ha deciso di provare scoprire chi lo è davvero. Nell’era digitale diventa sempre di più necessario chiedersi se non siano troppe le fotografie in circolazione e di conseguenza un numero troppo elevato di persone che si definiscono fotografi, con conseguenze a volte disastrose per quanto riguarda la qualità delle immagini. Il quotidiano bombardamento di fotografie rischia di diseducare l’occhio e spesso, nell’osservare le immagini, si tende a prendere in considerazione una mera valutazione estetica, senza però soffermarsi a ipotizzare un’idea semantica o a valutare il percorso creativo dell’autore.

La fotografia è oggi alla portata di tutti, ma proprio per questo motivo il modo di leggere l’immagine è forse più distratto, a tratti bulimico. L’immagine fotografica è entrata sempre più nel nostro DNA ed è giunto il momento di imparare a conviverci. Photo Show è il talent ideato da Verona Fotografia dove ai fotografi viene chiesto di mettersi alla prova con generi diversi e mostrare tutto il proprio talento e stile fotografico. Il progetto nasce dalla voglia di individuare chi ha la capacità di vivere con passione ogni singolo click, mettendo a confronto gli occhi diversi che vivono questo mondo.

Le norme di partecipazione sono semplici – si possono trovare tutte le informazioni utili qui – e l’obiettivo è quello di costruire un dialogo tra il giudizio di una giuria di qualità, composta da fotografi professionisti, e quello del popolo di Instagram, oggi più che mai attivo sul territorio dell’immagine. Ogni settimana viene indicato un tema sul quale si confrontano i partecipanti, otto fotografie vengono selezionate dalla giuria e pubblicate sul canale Instagram di Verona Fotografia, dove con una votazione diretta del pubblico si arriva a ottenere un vincitore unico che passa in finale.

Tutti i finalisti parteciperanno al vero e proprio Talent Show, in un evento finale di 3 giorni previsto il 22-23-24 maggio. A questo link è possibile leggere il regolamento per partecipare, rimanere aggiornati sulle novità e guardare le migliaia di fotografie che sono state inoltrate fino ad ora.