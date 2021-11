‘Partita doppia’: ritratti irripetibili tra arte e fotografia

Sabato 13 e domenica 14 novembre 2021, gli spazi di Still Fotografia a Milano ospitano Marina Alessi e il suo progetto Partita Doppia, che combina il classico ritratto fotografico con un successivo intervento grafico di quattro artisti quali Adriano Attus (Direttore Creativo del Sole24ore) KayOne (Graffiti Writer) Alan Maglio (Fotografo e Artista) e Nais (Street Artist).

Durante i due giorni, in uno studio attrezzato allestito all’interno di Still fotografia, Marina Alessi eseguirà un ritratto fotografico in bianco e nero, stampato in altissima qualità su carta Fineart, che sarà interpolato, con interventi dedicati e personalizzati, realizzati a colori dai quattro artisti. Il risultato finale sarà un’opera unica e irripetibile, frutto di una Partita Doppia, ovvero di un gioco di rimandi tra arte e fotografia. Il ritratto sarà realizzato in bianco e nero su un fondo grigio scuro, ovvero il colore neutro per eccellenza che accetta ogni altro colore senza che si creino attriti visivi o vibrazioni cromatiche disturbanti, e prenderà vita sul fondo scuro anche attraverso gli interventi degli artisti.

Il ritratto sarà stampato su carta Fineart, Photo Rag 350 grammi e certificata, in formato 30 x 40 centimetri con bordo bianco di 4 centimetri per lato. L’opera sarà firmata e timbrata. La consegna dello scatto elaborato, è prevista a 15 giorni dalla ripresa fotografica. Gli shooting saranno distribuiti in sei giornate, in 8 sessioni per giornata di un’ora ciascuna, dalle ore 10.30 del mattino, a partire dal weekend del 13 e 14 novembre.

