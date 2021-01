Nasce L.E.G., la galleria virtuale per fotografie in edizione limitata

Nasce a Milano la sede virtuale di L.E.G. – Limited Edition Gallery, lo spazio virtuale dove acquistare opere fotografiche in edizione limitata. L.E.G. è un progetto di Still Fotografia e si propone di diventare in breve un importante punto di riferimento per tutti quegli autori che intendono proporre al mercato opere fotografiche in edizione numerata. L.E.G. si trova sul sito www.stillfotografia.it, all’interno di uno shop dove, dal 1° febbraio, sarà possibile accedere a una vera e propria gallery virtuale e acquistare con un clic una stampa fotografica garantita, numerata e certificata dall’autore e dalla galleria. Ogni acquirente viene seguito personalmente dallo staff di L.E.G. e di Still Fotografia, con un supporto tecnico specifico sulle opere in esposizione.

L’iniziativa prende il via oggi, con una prima selezione di fotografi, i protagonisti della mostra Still Group Show, attualmente in esposizione alla galleria Still. La galleria virtuale sarà operativa a partire dal 1 febbraio e conterà della partecipazione di molti altri autori. Chi aderisce al progetto L.E.G. accetta di proporre al mercato solo immagini numerate, nell’edizione massima di 7, anche quando l’immagine viene proposta in formati differenti.

Tra i molti fotografi che hanno aderito, spiccano i nomi di Franco Fontana, Roselena Ramistella, Piero Gemelli, Marina Alessi, Maurizio Galimberti, Guido Harari, Settimio Benedusi, Giacomo Infantino, Giorgio Galimberti e molti altri.

Ad appoggiare l’iniziativa è arrivato anche l’endorsement da parte della direzione del MIA, la più importante fiera di fotografia in Italia. «Accogliamo con favore la nuova iniziativa LEG – Limited Edition Gallery» hanno detto Fabio e Lorenza Castelli di MIA – Milan Image Art Fair «con cui condividiamo l’obiettivo di promuovere un collezionismo consapevole e attento, attraverso l’edizione di opere in tiratura limitata accompagnate dall’Autentica dell’Autore e della Galleria. Un plauso, e auguri di successo, a questo progetto che osserva con attenzione le regole per la tutela del collezionismo di fotografia d’arte»

WEB