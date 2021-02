Nasce a Lecce una nuova scuola di fotografia

Nasce a Lecce, su iniziativa di Alice Caracciolo, Linea, spazio di produzione, studio e ricerca sui linguaggi e le pratiche del contemporaneo, ma anche scuola di formazione professionale sulla fotografia e l’immagine contemporanea. L’immagine e la fotografia hanno assunto un ruolo determinante nella società contemporanea. Il programma di studi di Linea nasce dall’esigenza di sistematizzare una formazione approfondita e all’avanguardia su tali tematiche.

L’obiettivo della scuola è quello di formare professionisti dell’immagine e giovani artisti nell’ambito della fotografia, del settore editoriale o pubblicitario e delle diverse pratiche legate al mondo dell’arte. Linea si propone di fornire gli strumenti teorico-metodologici per una crescita professionale, dall’approfondimento della storia e delle tecniche fotografiche, alla conoscenza del mondo del lavoro e del sistema dell’arte, alla realizzazione e alla valorizzazione di un proprio portfolio artistico e professionale. La scuola si rivolge a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della fotografia e vuole lavorare nel mondo dell’immagine, ma anche a chi ha già conoscenze teoriche e tecniche della fotografia e vuole approfondire un proprio percorso autoriale, a chi lavora come fotografo professionista e vuole affinare un suo linguaggio personale, lasciandosi ispirare dai grandi autori e avvicinandosi al mondo dell’impaginazione e dei phootobook.

La scuola si avvale della collaborazione di professionisti di rilievo nazionale e internazionale – artisti, fotografi, curatori, photoeditor, galleristi – come Mario Cresci, Filippo Romano, Iole Novelli, Niccolò Fano e molti altri.

Il programma si sviluppa in due annualità, dedicate rispettivamente a una formazione professionale nell’ambito della fotografia e a un percorso di ricerca artistica sull’immagine contemporanea. Oltre alle lezioni frontali settimanali, durante il percorso saranno organizzati workshop, masterclass, letture portfolio con artisti e professionisti dell’immagine contemporanea. Il programma è strutturato in modo da poter approfondire sia le discipline teoriche che quelle pratiche. La scuola è a numero chiuso, le iscrizioni terminano il 28 febbraio. L’inizio previsto della scuola è fissato al 15 marzo. A causa dell’attuale situazione sanitaria, la scuola concede la possibilità di poter seguire online i primi moduli teorici o in una formula interamente online con modalità da concordare.

