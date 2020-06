La street photography di Giorgio Galimberti in un workshop online

Sabato 20 e sabato 27 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, il fotografo Giorgio Galimberti terrà un workshop online – organizzato dalla Casa dei Tre Oci di Venezia – che parlerà di Street Photography e analizzerà questo particolare genere



Si partirà con una lezione teorica sulla fotografia di strada, ovvero si tratterà di quale sia il comportamento migliore da tenere in strada, quale approccio preferire con le persone, come esercitare l’istinto e l’azione in tempi strettissimi e infine come imparare a scegliere i personaggi o le situazioni che meglio interagiscono con l’ambiente urbano.

I partecipanti saranno infine invitati a fotografare il loro tragitto abituale e quotidiano, e a selezionare tre immagini che verranno analizzate e commentate nel corso del secondo incontro.

Per informazioni sui costi e iscrizione: info@treoci.org