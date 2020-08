La fotografia urbana va in scena a Trieste

Trieste Photo Days è pronto a ripartire con un grande programma di mostre ed eventi legati alla fotografia urbana. La rassegna, giunta alla settima edizione, vedrà tra gli ospiti autori di livello internazionale come il fotoreporter napoletano Francesco Cito, il fotografo belga Alain Schroeder, vincitore del World Press Photo 2020 – Nature, Gulnara Samoilova, acclamata fotografa newyorchese e creatrice della mostra itinerante Women Street Photographers, l’inglese Nick Turpin, fondatore del celebre collettivo internazionale iN-PUBLiC, il fotografo concettuale ceco Miloš Nejezchleb, la street photographer polacca Ania Klosek e molti altri.

Numerose le mostre in programma, come anche le iniziative legate a workshop e letture portfolio. Spazio come sempre anche alle iniziative editoriali nate nell’ambito del festival e che coinvolgono fotografi provenienti da tutto il mondo. Il festival verrà presentato ufficialmente con una conferenza aperta al pubblico giovedì 22 Ottobre 2020 alle 18.00 all’Auditorium del Museo Revoltella.

WEB