In attesa della decima edizione di MIA Fair, arriva a Milano DAAM

Parte una nuova iniziativa con il patrocinio di MIA (Milan Image Art Fair) per colmare il vuoto di questo 2020 atipico, un hub per promuovere la fotografia d’autore. In attesa della decima edizione del MIA, che si terrà dal 25 – 28 marzo 2021 al Super Studio Maxi in via Moncucco 30 a Milano, arriva DAAM (dovevamo andare al mia).