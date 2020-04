Il Randagio Open Call mette in palio un libro d’artista

Il Randagio Edizioni, in collaborazione con Rolling Stone – Black Camera e STILL, organizza la prima edizione di Randagio Open Call, dedicata a tutti i fotografi che vorranno sottoporre un loro progetto fotografico che diventerà poi un libro edito dalla casa editrice Il Randagio Edizioni, realizzato con materiali di pregio in tiratura limitata e numerata.

Paura, isolamento, incredulità, rabbia, fatalità, aggressività, ma anche generosità e tanti altri sentimenti stanno colpendo nei modi più disparati ognuno di noi; quale linguaggio meglio della fotografia riesce a esorcizzare e incanalare tutte queste emozioni? La fotografia come canale di speranza e di rinascita, come strumento per ricominciare, per intraprendere un nuovo inizio.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, potrà aderirvi chiunque abbia già compiuto 18 anni, fotografi professionisti e amatori con un portfolio da proporre. La open call a tema libero nasce con l’obiettivo di creare un contenitore di storie, testimonianze e interpretazioni di questo particolare periodo storico.

Come partecipare:

– Numero minimo di scatti: 30. Numero massimo: 50

– Le storie potranno essere inviate all’indirizzo mail info@ilrandagioedizioni.it dal 30 aprile al 30 giugno 2020

– Il progetto fotografico vincitore sarà scelto a insindacabile giudizio del comitato organizzatore della open call e proclamato entro luglio 2020.

– La presentazione del libro si terrà presso la galleria STILL, nel mese di ottobre 2020

– Il vincitore della prima edizione de Il Randagio Open Call riceverà a titolo gratuito n. 30 copie del libro, pubblicato da Il Randagio Edizioni in tiratura limitata e numerata di n. 200 copie non venali. Le copie saranno stampate in quadricomia, in offset e su carte di pregio certificate.

– La call non autorizza in alcun modo a violare le disposizioni contenute nel Dpcm dell’8 marzo 2020. Possono scattare per strada solo reporter con tesserino giornalistico e su incarico specifico delle redazioni. La call invita a restare a casa concentrandosi sullla quotidianità per un lavoro creativo o lavorando sul proprio materiale d’archivio o su progetti embrionali.

Il Randagio Edizioni è un progetto triennale che prevede la realizzazione di una serie di opere in tiratura limitata, stampate alla vecchia maniera, su materiali di pregio e non in vendita. Una vetrina analogica che permette di toccare con mano il talento in antitesi a un mondo digitale le cui leve sono soprattutto like, followers e visualizzazioni.