Il Randagio Open Call 2021: ultima chiamata

Ancora pochi giorni per inviare i propri progetti fotografici e partecipare alla Il Randagio open Call la chiamata alle armi per tutti i fotografi con un progetto fotografico nel cassetto e il sogno di vederlo trasformato in un libro. Partecipare è semplice, basta inviare a info@ilrandagioedizioni il proprio lavoro, in formato PDF ed affidarsi alla redazione di Black Camera e di Still per essere selezionati e vedere stampato il proprio libro in tiratura limitata e di pregio.

Il libro sarà poi presentato presso la galleria Still e nell’edizione del salone internazionale del libro di Torino 2022. Si entrerà dunque a far parte del catalogo di una casa editrice che in pochi anni ha già pubblicato opere di prestigio come Criminal Tattoes dello scrittore russo Nicolai Lilin (autore del best seller Educazione Siberiana) e che nel 2022 uscirà con un libro d’arte contenenti 70 opere inedite del premio Nobel per la letteratura Dario Fo. Ma Il Randagio Edizioni nel 2022 pubblicherà anche un libro d’arte dedicato alla fragilità e alle fratture interiori che hanno caratterizzato questi due anni di pandemia. Le foto sono il risultato di un lungo studio sia sulla fotografia che un’indagine su quanto il lockdown e la pandemia abbiano cambiato il nostro modo di vivere e di rapportarsi con gli altri in questa nuova normalità che stiamo vivendo.

Scopo della casa editrice è trovare nuovi talenti da affiancare a grandi talenti, ma anche valorizzare diverse zone e borghi d’Italia, portando arte e cultura. E’ il Caso del Libro GCT realizzato presso il Vallo di Teggiano, una splendida zona con tanta storia alle spalle ma dove non ci sono più librerie, ecco allora la realizzazione di un libro fotografico che sia anche una serie di racconti noir scritti da giovani scrittori emergenti della zona. Sempre alla fiera internazionale del libro di Torino sarà presentato il primo libro d’artista che sarà, per la prima volta al mondo, anche un’opera NFT che un libro con realtà aumentata. Un esperimento crossmediale mai provato prima. Per essere presentati assieme a questo progetti basterà partecipare alla call. Nessun costo o brutta sorpresa per chi partecipa per l’artista selezionato. Nessun costo, nessun contributo e nessun obbligo di acquistare copie ma solo la disponibilità a partecipare alle varie presentazioni. Mancano davvero poche ore poi l’edizione 2021 de “Il Randagio Open Call” si chiuderà. Ultima chiamata!

REGOLAMENTO