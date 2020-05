Il meglio del Made in Italy ritratto da Julian Hargreaves

Ogni ritratto ha una sua storia: Paolo Sorrentino ha posato a Cannes poco prima del red carpet per la première del suo film La grande bellezza, vincitore di un premio Oscar. Laura Pausini è sospesa nell’acqua durante le riprese del suo videoclip Limpido.

Alessandro Borghi è seduto a un tavolino sulla terrazza dell’Hotel Excelsior durante la Mostra del Cinema di Venezia. Questa mostra avrebbe dovuto svolgersi al Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps, ma in seguito alla chiusura dei musei italiani è stata presa la decisione di darle una nuova vita consegnandola al web. Da lunedì 27 aprile 2020 è visitabile qui.

Per contribuire a risollevare la critica situazione provocata dal coronavirus, Julian Hargreaves ha deciso di avviare una raccolta fondi a scopo benefico, mettendo a disposizione le sue opere. Le foto esposte sul sito saranno collegate al sito del Cesvi, per poter effettuare l’acquisto direttamente sul loro portale, al costo unico di € 100,00. Le stampe saranno in tiratura aperta, su carta fotografica in formato 30x40cm e verranno spedite direttamente ai donatori.