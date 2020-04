I vincitori del World Press Photo 2020

Sono stati annunciati i vincitori della 63esima edizione World Press Photo, il più importante concorso di fotogiornalismo al mondo, organizzato per la prima volta nel 1955 dall’omonima fondazione di Amsterdam. A vincere i due premi più ambiti, il World Press Photo of the Year e il World Press Photo Story of the Year, sono stati Yasuyoshi Chiba e Romain Laurendeau. L’annuncio è stato fatto sui social network, perché la tradizionale cerimonia ufficiale è stata annullata a causa delle limitazioni imposte dal Covid-19.



La fotografia vincitrice del World Press Photo of The Year mostra un ragazzo, illuminato dalle torce degli smartphone, che recita delle poesie di protesta mentre i manifestanti intorno gridano slogan che invocano i diritti civili, durante il blackout a Khartoum, in Sudan. Le proteste, cominciate nel dicembre 2018 nella città di Atbara a causa della triplicazione del costo del pane, si sono allargate e diffuse a macchia d’olio in tutto il paese. I manifestanti chiedono a gran voce la fine del trentennale governo del dittatore Omar al-Bashir. Il presidente della giuria Lekgetho Makola ha motivato la scelta così: «Soprattutto nel periodo in cui viviamo, pieno di violenza e conflitti, è importante avere un’immagine che ispiri le persone».