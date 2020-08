Gli appuntamenti da non perdere con il Premio Ghergo 2020

Il quarto weekend di settembre la quinta edizione del Premio Ghergo torna ad animare il borgo natale del fotografo Arturo Ghergo, nel pieno rispetto delle nuove norme anti pandemia e valorizzando l’incontro dal vivo tra autori e pubblico con nuove formule per tornare a incontrarsi e a vivere la città dopo i mesi di distanziamento fisico.

Si parte giovedì 25 settembre in piazza Bracaccini, con l’inaugurazione della mostra dei giovani fotografi Alessandro Scattolini e Matteo Natalucci. Il 26 settembre, sempre in piazza Bracaccini, il cuore del Premio con la cerimonia e la Lectio magistralis del vincitore Toni Thorimbert. L’inaugurazione delle mostre di Thorimbert e del Premio giovani Monia Marchionni si svolgeranno nello Spazio Ghergo. Il sabato sarà dedicato anche alle Letture portfolio dal vivo e le vie di Montefano saranno animate dal Mercatino fotografico all’aperto e da Ghergo Kids, attività pensate per bambine e bambini. Domenica 27 settembre ultimo workshop della rassegna con il fotografo Francesco Francia.

