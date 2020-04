C’è una fotografa italiana tra i vincitori dei Sony Awards 2020

Per questa edizione di Sony World Photography Awards sono stati selezionati oltre 100 fotografi e i dieci vincitori – uno per ogni categoria – che riceveranno in premio un’attrezzatura fotografica digitale Sony per poter sviluppare nuovi progetti e si contenderanno il gran premio finale: il titolo di Open Photographer of the Year e 5.000 dollari.

Il vincitore assoluto del concorso Open sarà annunciato il 9 giugno 2020.

Sabrina Pantano si aggiudica la vittoria nella categoria Architettura – Emotional Geography, con una fotografia in bianco e nero della scultura piramidale di Mauro Staccioli, che sorge esattamente in corrispondenza delle coordinate geografiche del 38° parallelo, nei pressi di Messina.